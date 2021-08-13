HEPİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN AŞILARIMIZI YAPTIRALIM
HEPİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN AŞILARIMIZI YAPTIRALIMOluşturulma Tarihi : 13. 08. 2021 Haberler Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı Bağcılar'da çocuklar okul bahçesinde yüzme öğreniyor Çocuklara 'Beyaz Gezi'yle Bağcılar Turu Staj için gittiği Engeliler Sarayı'nda küçük işletme...
HEPİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN AŞILARIMIZI YAPTIRALIM
Oluşturulma Tarihi : 13. 08. 2021 Haberler Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı Bağcılar'da çocuklar okul bahçesinde yüzme öğreniyor Çocuklara 'Beyaz Gezi'yle Bağcılar Turu Staj için gittiği Engeliler Sarayı'nda küçük işletme kurdu Demircan ve Ece Sitelerinde Proje Tanıtım Çalışmaları... İmam Ali Camii İbadete Açıldı Gençler Sosyal Medyayı Bırakıp Bağcılar Meydanı'nda Spor... Bağcılar Belediyesi Kerkenez Kuşuna Sahip Çıktı Bağcılar'dan Milas'a Yardım Eli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kaynak: Habermetre