Hentbol: Türkiye Kupası
Hentbolda, Kadınlar Türkiye Kupası B Grubu'nda ve Erkekler Türkiye Kupası D Grubu'nda ikişer maç yapıldı.
Hentbolda, Kadınlar Türkiye Kupası B Grubu'nda ve Erkekler Türkiye Kupası D Grubu'nda ikişer maç yapıldı.
Sivas'ta oynan B Grubu ve Ordu'da oynanan D Grubu karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar B Grubu:
Anadolu Üniversitesi- Yenimahalle Belediyesi : 18-26
Sivas Belediyesi-Aksaray Belediyesi: 33-26
Erkekler D Grubu:
Spor Toto-Eskişehir Ormanspor: 23-23
Mamak Belediyespor-Ordu Gençlerbirliği: 40-20
AA / Musa Samur - Spor Haberleri