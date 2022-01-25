Hentbol: Türkiye Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbolda, Kadınlar Türkiye Kupası B Grubu'nda ve Erkekler Türkiye Kupası D Grubu'nda ikişer maç yapıldı.

Hentbolda, Kadınlar Türkiye Kupası B Grubu'nda ve Erkekler Türkiye Kupası D Grubu'nda ikişer maç yapıldı.

Sivas'ta oynan B Grubu ve Ordu'da oynanan D Grubu karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar B Grubu:

Anadolu Üniversitesi- Yenimahalle Belediyesi : 18-26

Sivas Belediyesi-Aksaray Belediyesi: 33-26

Erkekler D Grubu:

Spor Toto-Eskişehir Ormanspor: 23-23

Mamak Belediyespor-Ordu Gençlerbirliği: 40-20

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

Yenimahalle Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Sivas Belediyesi, Türkiye Kupası, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title