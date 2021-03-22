Hentbol: Kadınlar Süper Lig
22.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:08
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 1 erteleme maçı oynandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 1 erteleme maçı oynandı.
Ligin 16. haftasında oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Görele Belediyespor-Sivas Belediyespor müsabakası yapıldı.
Görele İlçe Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısını 28-20 önde tamamlayan ev sahibi ekip, maçı da 56-43 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay