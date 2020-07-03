Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü, 73 yaralı (7)
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYORSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamalar devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
03.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:16
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamalar devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri de çalışmalara katıldı.
Kaynak: DHA