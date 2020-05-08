HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması
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HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması

HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması
08.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:30

HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Meclis bir an önce açılmalı tek gündemi de salgın ve salgının olumsuz etkilerini azaltmak olmalı." dedi.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Meclis bir an önce açılmalı tek gündemi de salgın ve salgının olumsuz etkilerini azaltmak olmalı." dedi.

Günay, partisinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 6 Mayıs 1972'de idam edildiğini hatırlatan Günay, Gezmiş, Aslan ve İnan'ın mücadelesini bugün HDP'nin sürdürdüğünü savundu.

Alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs'ta kısmen açılmasına ilişkin "AVM'ler açılıyor ama Meclis kapalı." ifadesini kullanan Günay, "Meclis bir an önce açılmalı, tek gündemi de salgın ve salgının olumsuz etkilerini azaltmak olmalı. Yani salgınla mücadeleyle Meclis hızlıca toplanmalı." diye konuştu.

Baro ve bazı meslek örgütlerinin seçimlerinde düzenlemeler getirilmesi konusunda da konuşan Günay, söz konusu kurumların demokratik muhalefetin en önemli parçası olduğunu söyleyerek, yapılacak düzenlemenin "muhalefete müdahale" anlamına geleceğini vurguladı.

Son günlerde yaşanan "darbe" tartışmalarına değinen Günay, parti olarak darbelere karşı olduklarını dile getirdi.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin azaltılması konusunda daha önce bazı önerilerde bulunduklarını hatırlatan Günay, 2020 yılı bütçesinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

HDP'li Günay, "Meclis acilen adım atmalı. 2020 yılı bütçesini, Meclisin bütçe hakkı kapsamında salgınla mücadele eden vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını güvenceye almak için yeniden ele almalı." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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