HDP'li Kaya: "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz"
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HDP'li Kaya: "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz"

HDP'li Kaya: 'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "kadına şiddetin, taciz, tecavüz ve cinayetlerin AK Parti iktidarında ayyuka çıktığını" öne sürdü.

AK Parti'nin "kadın düşmanı" olduğunu iddia eden Kaya, "Sadece AK Parti Genel Başkanı istemiyor diye biz kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaya, Türkiye'de kadın düşmanlığıyla, çocuk taciziyle ilgili haber yapan, gerçekleri ortaya çıkaran, başta gazeteciler olmak üzere herkesin cezalandırılmaya devam ettiğini ileri sürerek, resmi kayıtlara göre son 3 yılda 13 bin çocuğun istismar mağduru olduğunu iddia etti.

AK Parti'nin "yalanlar, yasaklar ve yolsuzluklarla mücadele edeceğiz" dediğini ifade eden Kaya, "bugün yalanların, yasakların ve yolsuzluğun merkezinin" AK Parti olduğunu öne sürdü.

Kaya, elektrik, doğal gaz ve lpg'ye yapılan zamları da eleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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