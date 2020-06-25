HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiye'de insan hakları konusunda eksiklikler bulunuyor" HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de insan hakları konusunda eksiklikler bulunduğunu savundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de insan hakları konusunda eksiklikler bulunduğunu savundu.

Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığınca kabul edilmemesine rağmen, Türkiye'de geçen yıl 7, OHAL döneminde ise 28 kişinin kaçırıldığını öne sürdü. "Ülkede insan hakları konusunda eksikliklerin bulunduğunu, insan kaçırma, işkence ve kötü muamele olaylarının görüldüğünü" iddia eden Gergerlioğlu, geçen yıl kaçırılan kişilerden 6'sının Ankara Emniyet Müdürlüğünde ortaya çıktığını, 1 kişinin ise halen arandığını ileri sürdü. Gergerlioğlu, kaçırılanlardan ikisinin "işkence ve insanlık dışı muamele" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Yasaya göre, hamile ve 18 aya kadar çocuğu bulunan kadınların tutuklanamayacağını ifade eden Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı hakimlerin yasayı ihlal edip bu kadınları tutukladıklarını savundu. Gergerlioğlu, cezaevlerinde zor durumda bulunan bu kadınların bir an önce tahliyesini istedi. Gergerlioğlu, cezaevlerinde hasta haklarının da ihlal edildiğini iddia etti.

Kaynak: AA