HDP'li Gergerlioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Boğaziçi Üniversitesindeki bu olayların bitmesi için Rektör Melih Bulu'nun bir an evvel istifa etmesi lazım. Başka bir yolu yok." dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Boğaziçi Üniversitesindeki bu olayların bitmesi için Rektör Melih Bulu'nun bir an evvel istifa etmesi lazım. Başka bir yolu yok." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, günlerdir Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesindeki olayların konuşulduğunu belirterek "Boğaziçi Üniversitesinde bir ayı aşkın bir şekilde hukuksuz iktidar dayatmaları oluyor." dedi.

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolara ve gözaltılara değinerek, "Şeyma isimli bir öğrencinin gözaltına alınırken darbedilerek başörtüsünün açıldığı ortaya çıktı. Öğrenci bunu basına yansıttı ve yine sahte kamera görüntüleriyle, olay anıyla ilişkisi olmayan kamera görüntüleriyle halkı yanıltmaya çalıştılar. İçişleri Bakanlığı, halkın güvenliğini sağlamak yerine halkı kandırmakla, yanıltmakla meşgul olan bir bakanlık haline geldi." iddiasında bulundu.

Gergerlioğlu, gözaltına alınan öğrencilerin yaşadıklarına ilişkin kendisine gönderdiği yazıları okudu. Gergerlioğlu, "Boğaziçi Üniversitesindeki bu olayların bitmesi için rektör Melih Bulu'nun bir an evvel istifa etmesi lazım. Başka bir yolu yok." dedi.

Geçtiğimiz günlerde İzmit esnafıyla görüştüğünü, hafta sonu yasaklarının esnafı zor durumda bıraktığını belirten Gergerlioğlu, esnafın, alım gücü azalan vatandaşın karşısında satış yapmakta zorlandığını ifade etti.

HDP'nin kapatılmasına yönelik tartışmaları anımsatan Gergerlioğlu, kendisinin bütün kapatma davalarına karşı olduğunu ancak kapatılma davası açılacaksa AK Parti hakkında açılması gerektiğini savundu. Gergerlioğlu, "Çünkü, Anayasa madde 68'e göre, bölücü uygulamalar yapan, hukuk devletinden uzaklaşan, insan haklarına aykırı işler yapan, tek adamcı eylemleri olan partiler kapatılır. Buna en yakın parti, AK Parti görünüyor ama dün olduğu gibi bugün de kapatmaya karşıyım. AK Parti'ye karşı kapatma davası açıldığında o zamanlar ilk karşı çıkan yine ben olmuştum." dedi.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşanan sorunları ve hak ihlallerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay