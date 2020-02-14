HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Açıklaması

14.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:40

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, "Sivas'ın acıları hala yüreğimizde. Her gün de bize aynı şeyleri yaşatıyorlar ve hatırlatıyorlar" dedi.

Özen, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefat edenleri anarak, "Sivas'ın acıları hala yüreğimizde. Her gün de bize aynı şeyleri yaşatıyorlar ve hatırlatıyorlar." ifadesini kullandı.

Sivas olaylarına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezasının, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasına tepki gösteren Özen, "Cumhurbaşkanının böyle bir hakkı var ama öbür taraftan da biliyoruz ki insanlığa karşı işlenen suçlarda ne zaman aşımı olur ne de af olur." diye konuştu.

Davanın da avukatı olan eski CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Sivas olaylarına ilişkin davada yaşanan süreçleri anlattı.

"Dede" sıfatıyla Ahmet Turan Kılıç hakkında bir af kampanyasının yürütüldüğüne tanıklık ettiklerini belirten Sarıhan, "Af olduğu zaman özellikle bireylere karşı suç işlemiş olanlar karşısında kamuoyunun, 'evet bu af yerindedir' demesi gerekir. Buraya gelirken en az üç kişi bana, 'Bu nasıl iş Şenal? Bu nasıl bir yanlışlık? Bu nasıl bir ayrım?' diye sordular." ifadelerini kullandı.

Ahmet Turan Kılıç ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporunda10 doktordan 4'ünün muhalefeti bulunduğunu belirten Sarıhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına ilişkin idare mahkemesine başvuracaklarını da bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları da yaptıkları konuşmalarla, Ahmet Turan Kılıç'ın sağlık sorunları nedeniyle kalan cezasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi.

Kaynak: AA