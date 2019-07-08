HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Farklılıklarımızı içinde barındıran siyasetin yükseleceği bir zemine ihtiyaç vardır. O zemini var etmek hepimizin sorumluluğundadır." dedi.

Temelli, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Berivan Kültür Merkezi'nde partisince düzenlenen bölge konferansında yaptığı konuşmada, demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede toplumsal barış ve demokrasiye ihtiyaç duyulduğunu belirten Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunca yıllık mücadeleden çıkardığımız deneyimlerle diyoruz ki 'Gelin bir çözüm var, bu çözümde buluşalım. Müzakereyi toplumsallaştıralım. Herkes herkesle konuşsun ama bu tartışmalardan bu müzakerelerden hepimiz için iyi olanı birlikte üretelim. Ortak olan güzeldir ve güzel olanı var etmek bizim vazifemiz olsun.' Çağrımız bu yöndedir. O yüzden demokrasi seçeneğinde buluşmak aslında mücadeleyi örgütlemektir. Biz hep birlikte Kürt halkıyla, Türklerle, Süryanilerle, Ermenilerle, Türkmenlerle bu coğrafyada kim yaşıyorsa bir araya geleceğiz, barışçıl bir çözümü hep birlikte üreteceğiz."

Temelli, 12 Eylül Anayasası'ndan kurtularak herkesin içinde bulunduğu yeni bir anayasa yapmak istediklerini ifade ederek, bunun büyük bir toplum sözleşmesi olduğunu, bu coğrafyada yaşayan tüm kesimlerin bir arada yaşama iradesini var edebileceklerini dile getirdi.

Siyasetin farklı düşünceleri içinde barındırabileceğine değinen Temelli, "Farklılıklarımızı içinde barındıran siyasetin yükseleceği bir zemine ihtiyaç vardır. O zemini var etmek hepimizin sorumluluğundadır. O yüzden de bütün partilere çağrı yapıyoruz hatta Parlamento dışındaki partilere, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına, yani 'Benim de sözüm var' diyen herkese bu söz meclisinde yer ayırıyoruz. 'Birlikte buluşalım, birlikte üretelim' diyoruz. Demokratik bir anayasa için bir an önce adım atmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA