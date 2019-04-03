Hdp, Akdeniz İlçesinde Seçimin İptalini İstedi

MERSİN'de HDP İl Başkanlığı, merkez Akdeniz ilçesindeki seçimlerin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.

Öğle saatlerinde Mersin Adliyesi'ne gelen HDP İl Eşbaşkanı Mustafa Işık ve bir grup partili, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Mustafa Muhammet Gültak'ın kazandığı Akdeniz Belediye Başkanlığı seçimlerini ikinci sırada tamamlayan CHP'li aday Sabit Yelkovan'ın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ndeki görevinden istifa etmemesini gerekçe göstererek, ilçedeki seçimlerin iptal edilmesi için Akdeniz İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.

HDP'nin itiraz dilekçesinde, "CHP adına aday olan Sabit Yelkovan, Madeni Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve S.S. Mersin Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, Sınırlı Sorumlu Mersin Madeni Sanatkarlar Yalınayak Küçüksanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen adayın aday olma şartlarını taşımadan adaylığının kabul edilmiş olması ve seçimlere girmesi usulsüz, tam kanunsuzluk ve seçimin mutlak iptal sebebi teşkil etmiştir" denildi.

- Mersin

Kaynak: DHA