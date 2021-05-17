Hazine, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
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Hazine, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine, yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, yarın, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 21 Mayıs valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda ilk ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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