Hazine nakit gerçekleşmeleri

07.08.2019 17:58

Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 4 milyar 76 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 89 milyar 473 milyon lira oldu. Özelleştirme ve fon gelirleri de 400 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine nakit giderleri ise 85 milyar 797 milyon lira oldu. Nakit giderlerin 78 milyar 805 milyon liralık kısmını faiz dışı giderler, 6 milyar 992 milyon liralık kısmını ise faiz ödemeleri oluşturdu.

Böylece, söz konusu ayda Hazine nakit dengesi 4 milyar 76 milyon lira fazla verdi.

Bu dönemde faiz dışı denge de 10 milyar 668 milyon lira fazla verdi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 108 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar ise 7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Haziranda kur farklarından kaynaklanan azalış 1 milyar 415 milyon lira olarak hesaplandı, kasa/banka net hesabı ise 22 milyar 572 milyon lira arttı.

Kaynak: AA