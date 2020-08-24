Hazine 6 milyar lira borçlandı Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 28,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 28,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 13,61, bileşik faiz yüzde 14,07 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 236 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 899 milyon lira, net satış 782,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 240 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 1 milyar 686 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 650 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2443 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

Nominal teklifin 2 milyar 508 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 852 milyon lira, net satış 856,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 501 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 6 milyar 28,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA