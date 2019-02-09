Hayırsever İş Adamı Kuran Kursu Yaptıracak

Kilis'in Elbeyli ilçesinde hayırsever işadamı Hacı Mihdi Kaplan, 4-6 yaş kuran kursu yapımı için bir protokol imzalandı.

Kursun yapımını üstlenen Hayırsever işadamı Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, il Müftüsü Abdurrahman Şahin, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman Elbeyli Müftüsü Cengiz Çolak ile birlikte protokolü görüşmek üzere Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek 'in de hazır bulunduğu ziyarette, okul öncesi din eğitimin çok önemli olduğu, yapılacak olan kursun büyük bir eksikliği gidereceği, hayırseverin büyük bir hizmete vesile olacağının ifade edilmesinin ardından protokole imzalar atıldı.

İmzaların akabinde il Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından dua edildi hayır dileklerinde bulunuldu. - KİLİS

Kaynak: İHA