Hayatını kaybeden eski Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin cenazesi toprağa verildi
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Hayatını kaybeden eski Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Hayatını kaybeden eski Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'nin cenazesi toprağa verildi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 17 Mart'ta hayatını kaybeden eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin naaşı toprağa verildi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 17 Mart'ta hayatını kaybeden eski Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin naaşı toprağa verildi.

Chato'da düzenlenen cenaze töreninde Magufuli son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, ailesi ve yakınları başta olmak üzere, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, Zanzibar Başkanı Hüseyin Ali Mwinyi ve ülkedeki üst düzey isimler ile liderler katıldı.

Törende konuşan Hassan, Magufuli'nin vizyonu, stratejisi ve felsefesi üzerinde çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Hassan, "Bugün babamızı, bir kahramanımızı ve generalimizi dinlendireceğiz." dedi.

Magufuli'ye veda için 20 Mart'tan bugüne Darüsselam, Dodoma, Zanzibar, Mwanza ve Geita'da tören düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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