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Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtuBURSA Afrika ülkesi Çad'dan Bursa'ya Üniversite okumaya gelen genç hayatında ilk defa kar'ı Uludağ'da gördü sevinçten havalara uçtu.

BURSA (İHA) - Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu

BURSA Afrika ülkesi Çad'dan Bursa'ya Üniversite okumaya gelen genç hayatında ilk defa kar'ı Uludağ'da gördü sevinçten havalara uçtu.

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanan Muhammet Nur, 3 ay önce Bursa'ya geldi. Ülkesi Çad, çok sıcak olduğu için hayatı boyunca hiç kar görmeyen genç hayatında sadece ekranlardan gördüğü kar'a çıktığı Uludağ'da dokundu. İlk kez kar görmenin mutluğunu yaşayan Afrikalı genç çocuklar gibi sevindi. Mutluluğu yüzünden okunan genç yoruluncaya ve kadara karla oynadı.

Hayatında ilk kez kar gördüğünü ifade eden Muhammet Nur, "Ülkem Çad'dan üniversite okumak için 3 ay önce Bursa'ya geldim. Hayatımda hiç kar görmedim, ilk kez kar'ı Uludağ'da gördüm, çok mutlu oldum. Bu zamana kar'ı hep erkandan görmüştüm hiç dokunmak nasip olmamıştı. Çok şükür görüp dokunmak nasip oldu" dedi.

Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu

Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu

Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu

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İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Son Dakika Haberleri

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