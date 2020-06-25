Havza'da canlı hayvan pazarı açılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Havza'da canlı hayvan pazarı açılacak

Havza'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan canlı hayvan pazarı, 26 Haziran'da açılacak.

Havza'da canlı hayvan pazarı açılacak
25.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:30

Havza'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta kapatılan canlı hayvan pazarı, 26 Haziran'da açılacak.

Havza Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan karantina süresinin dolması üzerine yeniden açılacak canlı hayvan pazarında, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ve veteriner hekimi Fatih Büyük koordinesinde pazarın giriş çıkış noktalarına atık eldiven ve maske kutuları konuldu ve çeşitli yerlerde dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu.

Ayrıca pazar alanı, padoklar, çay ocakları ve idari bina ile tuvaletler de dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, koronavirüs nedeniyle hijyene ve mesafeye uyulmasının oldukça önem taşıdığını vurguladı.

Pazarda maske, mesafe ve hayvan sağlığı konularında kontrollerinin aralıksız devam edeceğini belirten Özdemir, "Satıcı ve vatandaşlarımızın ateşi ölçülerek pazar alanına alınacak. Hem satıcıların hem de alıcıların kurallara uymasını istiyoruz. Bu yıl pazarlıkları tokalaşarak yapmayacağız. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı Haber
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret Haber
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu
200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Kadın İzmir Alişan
Şu an buradasınız: Havza'da canlı hayvan pazarı açılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 15:30:27. #1.14#
title