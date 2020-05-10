Havza Belediyesi sokağa çıkan 65 üstüne el dezenfektanı ve maske dağıttı

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Belediyesi tarafından, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 11.00-15.00 saatleri arası sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü kişilere yerli ve milli el dezenfektanı BOREL ile maske dağıtıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Belediyesi tarafından, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 11.00-15.00 saatleri arası sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü kişilere yerli ve milli el dezenfektanı BOREL ile maske dağıtıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sokağa çıkan vatandaşlarla kısa sohbetler ederek kendilerine el dezenfektanı ile maske verdi.

Özdemir, 65 yaş ve üstü için alınan kısıtlama kararlarının kendilerini korumak amacı ile olduğunu ve büyüklerin toplumdaki yerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizim hafızamızsınız, varoluş sebebimizsiniz, ülke ve millet adına bütün duygu ve düşüncelerimizi, birikimimizi oluşturan kişilersiniz. Bu günlerde biraz sıkılmış olabilirsiniz ama inanının yapılan her şey sizler için, sizleri korumak için çalışıyoruz. Siz değerli büyüklerimizden daha çok öğrenecek şeylerimiz var. Siz evde kalın biz sizin ihtiyaçlarınız için her zaman yanınızdayız." dedi.

Öte yandan Havza Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kevser Cami önü ve Mehmetçik Meydanı'nda 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA