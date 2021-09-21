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ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

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ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞUGülseli KENARLI - Ömer HASAR - Serdar ALTINTEPE / İstanbul, (DHA) -SEFER yapılamayan metro durakları nedeniyle Şirinevler'de metrelerce otobüs kuyruğu oluşmaya başladı.

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

Gülseli KENARLI - Ömer HASAR - Serdar ALTINTEPE/ İstanbul, (DHA) -SEFER yapılamayan metro durakları nedeniyle Şirinevler'de metrelerce otobüs kuyruğu oluşmaya başladı. Kalabalık havadan da görüntülendi.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı metro hattında geçen yıl Eylül ayında başlatılan metro entegre çalışmaları nedeniyle seferler Yenikapı ve Ataköy-Şirinevler durakları arasında gerçekleştiriliyor. Sefer yapılamayan duraklara da vatandaşlar otobüslerle ücretsiz şekilde taşınıyor. Ataköy-Şirinevler durağında yolculuğu sona eren vatandaşlar Şirinevler otobüs durağından kaldırılan ücretsiz otobüslerle Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi ve Atatürk Havalimanı durağına gidiyor. Yolcuların sayısının fazlalığı ise Şirinevler Meydanı ve ara sokaklarına kadar uzanan metrelerce kuyruğa neden oluyor.

Dünya Ticaret Merkezi'ndeki kursuna gitmeye çalışan Bahadır Bilal Demirci, 'Hem sefer sayısı yeterli değil hem eskiden metromuz vardı, o çok fazla insan alabiliyordu kapasitesi vardı. Otobüslerin kapasitesi yok ki, çok sefer olsa ne olur kapasite olmadıktan sonra. Zaten tıkış tıkış gidiyoruz, burası bir işkence, içerisi daha beter bir işkence oluyor zaten" dedi.

Atatürk Havalimanı'ndaki işine yetişmeye çalışan bir kadın ise, ' Metro kapandıktan sonra böyle oluyor, zaman zaman daha çok oluyor. Sağmalcılar'dan gelip, Atatürk Havalimanı'na gidiyorum. Dünya Ticaret Merkezi çalışanları, gümrük çalışanları, havalimanı çalışanları hep buradan gidiyor. Şu anda benim işe yetişmeme gerekiyor ama bekliyorum. Trafik olmasa 7 dakika gidiyorum buradan. Ama trafik olduğu için bekliyoruz maalesef, işe de geç kalıyoruz" şeklinde konuştu. Beylikdüzü'ndeki evinden Atatürk Havalimanı'ndaki işine giden Türkan İkikat, "Bu saatlerde genelde böyle oluyor. Metro kapandığında beri bir 8 ay olmuştur burası böyle. Kuyrukta bekleme 20 dakika oluyor, bazıları otobüsün içi yoğun olunca binmiyor" dedi.

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU

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Haber: ŞİRİNEVLER MEYDANI'NDA METRELERCE TOPLU ULAŞIM KUYRUĞU - Haberler
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