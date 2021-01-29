Hatayspor'un ligin ilk yarısındaki "karnesi" memnuniyet verdi
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Hatayspor'un ligin ilk yarısındaki "karnesi" memnuniyet verdi

29.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:14

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de, 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 32 puanla 7. sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak, takımın ilk yarı performansının memnuniyet verici olduğunu, daha iyi futbol hedefiyle ilerlemek istediklerini söyledi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de, 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 32 puanla 7. sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak, takımın ilk yarı performansının memnuniyet verici olduğunu, daha iyi futbol hedefiyle ilerlemek istediklerini söyledi.

Sportif direktör Kavlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez yer aldıkları Süper Lig'de güzel mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Takımın, ligdeki durumundan memnun olduklarını aktaran Kavlak, "Süper Lig'deki ilk yılımızın başlangıcı iyiydi. Sezonu ilk yarı sonunda güzel bir noktada bitirdik. Süper Lig'e yeni çıkan bir kulüp olarak gerçekten başlangıçta düşünmemiz gereken çok şey vardı. Hepsi olumlu gitti. İlk yarıdan memnunuz." diye konuştu.

Kavlak, takımdaki atmosfer ve uyumdan bahsederek, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın başarılı yönetimiyle takımda güzel bir atmosfer oluştu. Transferde de çok dikkatli tercihler yapmıştık. Onların da etkisini gördük. Hem futbol olarak hem insan olarak doğru insanları burada buluşturmaya çalıştık. Sonucunu da aldığımızı düşünüyorum. İyi bir takım oluşturduk ve güzel bir hava yarattık. Bunu bozmayacak şekilde, takıma bazı katkı sunacak oyuncuları kadroya katmayı düşünüyoruz. Halen transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız transferler de var. Transfer çalışmaları için süre çok kısıtlı ama yetişirse 1-2 oyuncu daha gelebilir."

"Uyum sürecini atlattık"

Kavlak, sezonun ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini düşündüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Uyum sürecini atlattık, bu bizim için bir avantaj. Sezonun ikinci yarısının daha zor olacağını biliyoruz. Ayrıca şimdi biraz da hedef takım olduk. Beklentiler de yükseldi. Hepsini ortadan kaldıracak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Sezon başında ligde kalıcı bir Hatayspor hedefiyle yola çıktık. Bu hedefi biraz büyütmek kulübü zorlamak demek. Böyle bir düşüncemiz yok. Yine aynı şekilde iyi bir performansla, seyircilerimizi mutlu edecek oyunla ilerlemeyi düşünüyoruz. Maç maç ilerleyeceğiz. İyi futbolu hedefleyeceğiz."

İlk yarı performansı

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ligin ilk yarısında 20 maça çıkan bordo-beyazlılar, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 32 puan topladı.

Rakip fileleri 29 kez havalandırırken kalesinde de 25 gol gören Hatay ekibi, iç sahada daha başarılı sonuçlara imza attı.

Atakaş Hatayspor, evinde yaptığı 10 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan topladı, deplasmanda çıktığı 10 maçta ise 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puanı hanesine yazdırdı.

Bordo-beyazlılar, ligin ilk yarısında en farklı mağlubiyetini 4. haftada deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor karşında 6-0'lık sonuçla, en farklı galibiyetini de 15. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor karşı aynı skorla aldı.

Boupendza golleriyle dikkati çekti

Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, ligin ilk yarısında gol krallığı sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Gabonlu forvet, 18 maçta 13 gol atarak takıma önemli katkı sundu.

Takımda, Boupendza'yı 5 golle Senegalli santrfor Mame Diouf takip etti.

Hatayspor'un ligin ilk yarısındaki 'karnesi' memnuniyet verdi
Hatayspor'un ligin ilk yarısındaki 'karnesi' memnuniyet verdi
Hatayspor'un ligin ilk yarısındaki 'karnesi' memnuniyet verdi
Hatayspor'un ligin ilk yarısındaki 'karnesi' memnuniyet verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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