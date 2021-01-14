Hatayspor, Muhammed Mert'i renklerine bağladı
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Hatayspor, Muhammed Mert'i renklerine bağladı

14.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:31
Hatayspor, Muhammed Mert'i renklerine bağladı

SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu 25 yaşındaki Muhammed Mert'i renklerine bağladı.

SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu 25 yaşındaki Muhammed Mert'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezonlarda Altınordu'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile 2,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Kulübümüze ve Muhammed Mert'e hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. 


Hatayspor, Muhammed Mert'i renklerine bağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim Taş

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