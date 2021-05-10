Hatayspor, Malatyaspor maçına hazır
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Hatayspor, Malatyaspor maçına hazır

Hatayspor, Malatyaspor maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatayspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan idmanda 5'e 2 top kapma, taktik ve şut çalışması yapıldı.

Saat 17.00'de, özel uçakla Malatya'ya hareket edecek olan bordo-beyazlılarda cezalı oyuncu bulunmazken, kadro dışı bırakılan Billong ile sakatlıkları devam eden Soner Örnek ve Selim Ilgaz karşılaşmada forma giyemeyecek. - HATAY

Hatayspor, Malatyaspor maçına hazır
Hatayspor, Malatyaspor maçına hazır
Hatayspor, Malatyaspor maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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