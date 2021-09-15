Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli yakalandı - Haberler
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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi yakaladı.

Polisler, 19 cep telefonu, harici bellek, dizüstü bilgisayar, iki bilgisayar kasası, kupon yazıcısı, 3 bahis kuponu, iki flash bellek, 600 avro, 104 dolar, pompalı tüfek, 22 fişek, 5 mermi ele geçirdi.

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli yakalandı - Haberler
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