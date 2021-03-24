Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
24.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:00
Hatay'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 675 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler R.K. ve F.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz