Hatay'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Hatay'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

27.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:55
Hatay'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'ın ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzin İlçesine bağlı Hanifi Soylu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir D. kullandığı 06 BA 9790 plakalı kamyonetinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın sonucunda kamyonet karşı yönden gelen Murat H. yönetimindeki 06 AG 4436 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılar Erzin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kısmen trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrardan ulaşıma açıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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