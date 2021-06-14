Hatay'da EXPO hazırlıkları
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Hatay'da EXPO hazırlıkları

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'da EXPO hazırlıkları EXPO alanlarında endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak Hatay'da, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla gerçekleştirilecek olan dünyada ekonomik ve kültürel etki...

Hatay'da EXPO hazırlıkları

EXPO alanlarında endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak

HATAY - Hatay'da, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla gerçekleştirilecek olan dünyada ekonomik ve kültürel etki oluşturan dünyanın en büyük üçüncü organizasyonu olan EXPO 2021'de hazırlıklar devam ediyor. EXPO alanları, fuarın dışında da Hatay'da, festivallerin yapılabileceği alanlar olarak kalacak.

EXPO 2021'e "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla ev sahipliği yapacak Hatay'da, organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak. Hatay'da Botanik EXPO'sunu almaya hak kazandıktan sonra 2017'nin Ocak ayından itibaren hummalı bir çalışma devam ederken, EXPO alanlarında artık sona yaklaşıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay'ı dolu dolu bir EXPO beklediğini belirterek, "Hem ulusal hem uluslararası şartlarda, gastronomisi, bahçesi, kültürel faaliyetleri, kendine has folkloru ile şirketlerin tarım sektöründeki kısımlarıyla gerçekten dolu dolu bir EXPO bekliyor bizi. Hem İskenderun - Arsuz bandında, hem de Antakya - Defne bandından. Yaklaşık 310 dönüm arazi içerisinde bir sene EXPO'yu geçireceğiz ama esas amacımız bundan sonraki süreç içerisinde alanların kültürel, sanatsal, ekonomik, ticari ve gastronomi konusunda bundan sonra iki tarafında merkezi olması. Hatay'a eskinden bir Anadolu Ateşi'ni getirmek isteseydik, sahnemiz yoktu, şimdi oluyor. Bu alanlarda EXPO dışında ayda bir tane festivalle buraları değerlendireceğiz. Ticaretin, gastronominin, eğlencenin ve bir çok olayın döndüğü iki tane güzide mekan olacak ve bundan sonra yaşamaya devam edecekler" dedi.

Hatay'da EXPO hazırlıkları
Hatay'da EXPO hazırlıkları
Hatay'da EXPO hazırlıkları
Hatay'da EXPO hazırlıkları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan

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