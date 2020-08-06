Hatay'da çıkan yangında 30 ton saman balyası yandı
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Hatay'da çıkan yangında 30 ton saman balyası yandı

Hatay'da çıkan yangında 30 ton saman balyası yandı Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'da çıkan yangında 30 ton saman balyası yandı
06.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:52

Hatay'da çıkan yangında 30 ton saman balyası yandı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mağaracık Mahallesi'nde depoda bulunan saman balyaları belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinalarının yardımıyla yangın söndürüldü.

Yangında 30 ton saman balyası yanarak kül oldu.

Kaynak: İHA

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