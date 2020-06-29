Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
29.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:30
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ile 2 ilk müdahale aracı gönderildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, yangını büyümeden kontrol altına almak için çalışma başlattıklarını söyledi.
Kaynak: AA