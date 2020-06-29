Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

29.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:30

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ile 2 ilk müdahale aracı gönderildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, yangını büyümeden kontrol altına almak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

Manşet

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