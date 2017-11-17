Hatay'da 25 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçtiği tespit edilen 11'i çocuk 25 kişi yakalandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçtiği tespit edilen 11'i çocuk 25 kişi yakalandı.
Kangallar Mahallesi girişinde yol uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 65 NR 843 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurmak istedi.
Jandarma ekiplerinin ikazına uymayarak kaçan araç, yaşanan kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu.
Minibüste yapılan aramada, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 11'i çocuk 25 yabancı uyruklu yakalandı.
Araç sürücüsü Ö.O. gözaltına alındı.
Yakalanan Suriyelilerin İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.