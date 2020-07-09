Hatay'da 22 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
09.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:30
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Yalaz Mahallesi kırsalında devriye faaliyeti yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araçta 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, B.K ve A.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA