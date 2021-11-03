Hatay'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan O.Y'nin kentte olduğunu belirledi.
Ekipler, hükümlüyü Almanya'da yaşayan ağabeyine ait boş evde yakaladı.
O.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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