Hatay'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Hatay'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan O.Y'nin kentte olduğunu belirledi.

Ekipler, hükümlüyü Almanya'da yaşayan ağabeyine ait boş evde yakaladı.

O.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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