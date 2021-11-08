Hatay Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı - Haberler
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Hatay Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Hatay Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya yönetiminde Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Gündemde il genelinde su fiyatlarına yüzde 20 indirim yapılması maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis toplantısında diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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