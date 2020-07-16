Hatay'a şehit ateşi düştü
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Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştüSİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un (29) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ulaştı.

16.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:12

Hatay'a şehit ateşi düştü

SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un (29) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ulaştı.

Siirt'in Pervari ilçesinde görev yapan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul, Doğan köyü bölgesinde operasyonda PKK'lı teröristlerce girilen çatışmada yaralandı. Helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne götürülen Kurtul, kurtarılamadı. Polis memuru Kurtul'un şehit olduğu haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi yetkililerden alan şehidin annesi Meryem, babası Muhammet ve kardeşi Mehmet Tayfur Kurtul, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan şehit Anıl Kemal Kurtul'un, yarın yapılacak törenle son yolculuğunu uğurlanması bekleniyor.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Kaynak: DHA

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