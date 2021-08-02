Hasat vakti mahsulü yanan üreticiye
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Hasat vakti mahsulü yanan üreticiye

Hasat vakti mahsulü yanan üreticiye
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Bu yıl belediyeye ait topraklarına buğday ekerek hem belediye ekonomisine katkı sağlayan hem de vatandaşa un dağıtımı yapan Torbalı Belediyesi, tohumluk olarak ayırdığı buğdayların bir kısmını da tarlası yanan üreticiye pay etti.

Bu yıl belediyeye ait topraklarına buğday ekerek hem belediye ekonomisine katkı sağlayan hem de vatandaşa un dağıtımı yapan Torbalı Belediyesi, tohumluk olarak ayırdığı buğdayların bir kısmını da tarlası yanan üreticiye pay etti. Hasat zamanı tarlalarında yangın çıkan üreticilerin, tohum başvurusuna sessiz kalmayan Torbalı Belediyesi ekipleri, tohumları mağdur üreticilere teslim etti. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Belediyemize başvuru yapan iki mağdur üreticimizin, tohumluk buğdaylarını teslim ettik. Geliştirdiğimiz projenin meyvelerini hala veriyor olması bizleri sevindirdi. Allah üreticimizin emeklerinin karşılığını versin" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERDEN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Hasat sezonu ekili tarlası yandığı için hem gelirinden hem de tohuma ayıracağı buğdaydan olan Karakuyu Mahallesi'ndeki üretici İbrahim Karadeniz, "20 dekar ürünüm ve samanım yandı. Torbalı Belediyesi'nin tarlalarına buğday ektiğini öğrendikten sonra tohum için başvuruda bulundum. Hemen dönüş yaptılar. Belediyemize ve ilgili personeline çok teşekkür ederim" dedi. Yine Karakuyu Mahallesi'ndeki bir diğer mağdur üretici Önder Sümer, "Benim de yaklaşık 20 dekarlık alanım yandı. İbrahim Karadeniz'le birlikte başvuru yapmıştık. Çağrımıza kulak verilmesi bizi çok mutlu etti. Belediyenin elini sürekli omuzlarımızda hissetmek bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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