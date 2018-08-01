Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki Darbe Faaliyetlerine İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davanın 43. duruşması başladı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 120'si tutuklu 3'ü tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı müştekilerin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmaya, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Mütalaadan

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan bir yıldan yirmişer yıla kadar hapis cezası öngörülen mütalaada, 6 sanığın "haksız arama" suçundan 3 aydan ikişer yıla, 31 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıldan on sekizer yıla, 2 sanığın da "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.