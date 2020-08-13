Hanönü'de Belediye Aile Çay Bahçesi hizmete açıldı Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Belediye Aile Çay Bahçesi hizmete açıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Belediye Aile Çay Bahçesi hizmete açıldı.

Hanönü Belediye hizmet binasının yanında bulunan aile çay bahçesi, açık artırma usulü ihaleye verildi. İhaleye giren İsmail Tekin Aile Çay Bahçesini 3 yıllığına alarak hizmete açtı.

Belediye Başkan Vekili Kadir Özdemir, AA muhabirine, hizmete sunulan aile çay bahçesinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Özdemir, vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda Belediye olarak hizmetlere devam edileceğini kaydetti.

İşletmeci İsmail Tekin ise Belediye Aile Çay Bahçesini yenileyerek hizmete açtıklarını ve tüm vatandaşları çay bahçesine beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA