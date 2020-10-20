Hangi ülkede kadınlar askere gidecek? Kadınlar nasıl askere gidecek?

Aktif askerlik hizmeti 1997'de kaldırıldı, ancak 2018'de kabul edilen kanunda bir değişiklik yapıldı. Peki, Hangi ülkede kadınlar askere gidecek? Kadınlar nasıl askere gidecek?

Aktif askerlik hizmetinin 1997 yılında kaldırıldığı, ancak 2018'de kabul edilen kanunda bir değişikliğe gidildi. Hangi ülkede kadınlar askere gidecek? Kadınlar nasıl askere gidecek?

HANGİ ÜLKEDE KADINLAR ASKERE GİDECEK?

Holanda'dan dikkat çeken bir son dakika haberi geldi. Hollanda'da kadınlar da askere çağrılabilecek! Yapılan düzenlemeye göre, Hollanda başka bir ülkeyle savaşa girerse, 45 yaşını doldurmamış kadınlar her an askere çağrılabilecek. Mektup ayrıca kızları orduda kariyer fırsatı sunacak.

Hollanda'da, cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlar da zorunluk askerlik kapsamına alındı. Hollanda yerel medyasın yer alan haberlere göre, ülkede bu haftadan itibaren Prenses Amalia'nın da aralarında bulunduğu 17 yaşındaki 100 bin genç kadın askeri celp kağıtlarını almaya başlayacak.