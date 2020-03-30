Hangi banka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların koronavirüse karşı mesai saati düzenlemesi!
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Türkiye Bankalar Birliği, Banka, ATM, Ekonomi, Güncel

Hangi banka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların koronavirüse karşı mesai saati düzenlemesi!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı alırken bankalar koronavirüsün yayılması ile birlikte kendi bünyelerinde tedbirler aldı. Bankaların koronavirüse karşı mesai saati düzenlemeleri nelerdir? Hangi banka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

30.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:20
Hangi banka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların koronavirüse karşı mesai saati düzenlemesi!

TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi. Tavsiye niteliğinde olan karar bankalar için kesin bağlayıcılık taşımıyor ancak birçok banka endi bünyesinde mesai saati değişikliğine gitti. Hangi banka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların koronavirüse karşı mesai saati düzenlemesi!

HANGİ BANKA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

DENİZBANK: 12.00-17.00

12.00-17.00 saatleri arasında şubelerden hizmet verecek olan DenizBank, bankacılık işlemlerinin 7/24 MobilDeniz, internet şubesi, DenizKartım ve fastpay gibi dijital kanallardan, ATM'lerden veya 0850 222 0 800'ü arayarak iletişim merkezlerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

DenizBank, 16 Nisan'a kadar bu kanallardan yapılacak EFT ve havale işlemlerinden herhangi bir ücret almayacak.

GARANTİ BBVA: 09.00-17.00

23 Mart itibarıyla 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan Garanti BBVA, müşterilerinin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük para çekme limitlerini en yüksek tutar olarak 5 bin liraya çıkarttı.

Banka, genel müdürlük, bölge müdürlüğü veya şube gibi tüm lokasyonlarda hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarına idari izin kullandırırken, çalışanlarının büyük bir kısmına da 17 Mart Salı gününden itibaren uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürmelerine imkan tanıdı.

ŞEKERBANK:12.00-17.00

Şekerbank, çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak değiştirdi.

Şekerbank, internet şubesi ve Şeker Mobil Şube'den yapılacak EFT ve havale işlemlerini de 30 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.

Risk grubunda bulunan tüm çalışanlarla toplu mekanlardaki kişi sayısını azaltma hedefine yönelik olarak çalışanların büyük bir kısmı uzaktan erişim yöntemiyle mesailerini evden sürdürürken, tüm müşteri ziyaretleri ve dışarıda yapılması planlanan toplantılar durdurularak görüşmeler telekonferans veya video konferans platformlarına taşındı.

HALKBANK: 09.00-17.00

Halkbank, işlemleri şubelere gitmeden, mobil, internet şubesi, Bank24'ler ve Halkbank Dialog kanallarından 7/24 kolaylıkla gerçekleştirebileceğini duyurdu.

İnternet şubesi ve Halkbank mobilden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerini ücretsiz hale getiren banka, Bank24'lerden kartla ve Halkbank mobil karekodla günlük 5 bin liraya kadar para çekebilme imkanı sağladı.

Halkbank, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

AKBANK: 12.00-17.00

Akbank Mobil, Akbank Internet, ATM'ler ve 444 25 25 numaralı Akbank Müşteri İletişim Merkezi'ni kullanmayı öneren Akbank, nakit ihtiyaçları için bir ay süreyle ATM'lerden kartla günlük ücretsiz para çekme limitini 5 bin liraya, ATM ile temas etmeden Akbank Mobil QR kodu ile günlük ücretsiz para çekme limitini de 5 bin liraya yükseltti.

Uzaktan çalışma imkanı olmayan bazı şubelerde ise çalışanlara dönüşümlü olarak idari izin veren banka, şube çalışma saatlerinde değişikliğe giderek mesai saatlerini 12.00-17.00 olarak belirledi.

TEB: 12.00-17.00

12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başlayan TEB, şube içerisi ve bekleme alanlarını düzenli olarak hijyenik malzemelerle temizleyerek önlem alıyor. Banka, ATM'lerde günlük para çekme limitini geçici olarak 3 bin liraya yükseltti.

TEB, mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ile CEPTETEB İŞTE, internet şubesi ve ATM'lerin kullanılmasını öneriyor.

VAKIFBANK: 12.00-17.00

VakıfBank, şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

Nakit ihtiyaçları için ATM'lerden günlük 5 bin liraya kadar ücretsiz para çekebilme imkanı sağlayan VakıfBank, ATM'ler üzerinden kartsız para yatırma işlemlerini adet ve tutar sınırı olmaksızın ücretsiz yaptı.

Banka, mobil, internet bankacılığı, mobil asistan, ATM ve çağrı merkezi kanallarından yapılacak EFT ve havale işlemlerini 21 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.

YAPI KREDİ: 12.00-17.00

Tüm şubelerinden hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini belirtti.

Bankada çalışanların büyük bir kısmı, 17 Mart'tan itibaren teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürüyor. Banka, şubelerde parayla teması bulunan tüm çalışanların eldivenle çalışmasını zorunlu hale getirdi.

Banka, tüm eğitimleri, toplantıları, etkinlik ve organizasyonları, seyahat gerektiren çalışmaları ikinci bir karara kadar erteledi.

ZİRAAT BANKASI 12.00-17.00

Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Ziraat Bankası, ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.

ALTERNATİF BANK: 12.00-17.00

ATM'lerden günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükselten Alternatif Bank, 17 Mart itibarıyla internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden EFT ve havale işlemlerini bir ay süreyle ücretsiz hale getirdi.

Alternatif Bank, koronavirüs nedeniyle bankacılık hizmetlerini tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında sunmaya başladı.

QNB FİNANSBANK: 12.00-17.00

QNB Finansbank tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

Banka, hamile ve kronik rahatsızlığı olan çalışanlara idari izin verdi, çocuğu olan ve bakacak kimse olmadığı için izin isteyen çalışanlara taleplerine göre iş akışı bağlantılı izin vererek gerekli kolaylıkları sağladı.

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