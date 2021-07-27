Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya
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Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya

Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tiyatrocu Erçin Sıcakkan, pandemi sürecinde tiyatro perdelerinin dönem dönem kapanması nedeniyle 'Karavan Tiyatro' fikrini hayata geçirdi.

Tiyatrocu Erçin Sıcakkan, pandemi sürecinde tiyatro perdelerinin dönem dönem kapanması nedeniyle 'Karavan Tiyatro' fikrini hayata geçirdi. Eski bir hamburger karavanını tiyatro sahnesine çeviren Sıcakkan, İzmir'in ilçelerini ve köylerini gezerek ekibiyle birlikte ücretsiz tiyatro sahneliyor.

Pandemi nedeniyle seyircisine ulaşmakta zorlanan Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu, aradaki engelleri kaldırmak ve her alanı bir tiyatro sahnesine çevirmek için bir ilke imza atarak "Karavan Tiyatro"yu kurdu. Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu'nun kurucusu ve yöneticisi 51 yaşındaki Erçin Sıcakkan, 6 aylık çalışma ile satın aldıkları bir hamburger karavanını tiyatro sahnesine çevirdiklerini belirterek, "Biz pandemi başladığında da hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Perdeleri kapattığım günden itibaren 'her yer bizim için sahne, her yerde oynayabiliriz' dedim. Ardından Karavan Tiyatro fikri somutlaştı. Pandemi bize çok şey öğretti. Her yerde tiyatro yapılabileceğini daha net bir şekilde öğrendik. Salonlar tekrar kapansa bile Karavan Tiyatro her zaman yaz aylarında Türkiye'yi gezecek" dedi.

Hamburger karavanını alıp sahneye çevirdiler

Bu fikri hayata geçirmeyi uzun zamandır planladığını ancak bir türlü zaman bulamadığını ifade eden Sıcakkan, "Pandemi bizi çok üzmüştü. Sahnelerimiz kapanmıştı. Bahçelerde oynadığımız oyunlar da bize yetmemeye başlamıştı. Baktık ki seyircimiz bizi çok özlemiş, Karavan Tiyatro'yu devreye soktuk. Burada halkımızın da çok büyük bir katkısı oldu. Kombine bilet satış kampanyası başlattık. Seyircilerimiz kombine biletleri alarak Karavan Tiyatro'ya destek oldu. Karavanı yapmak 6 ay sürdü. Aracımızı bir hamburgerciden aldık. Paslanmış ve kötü durumdaydı. Mimar arkadaşım Ali Gündoğdu ile birlikte hamburger karavanını sahneye çevirdik. Karavanımızın bir kısmı açılınca kocaman bir sahne oluyor, diğer kısmında da kukla tiyatro yapılabiliyor. Öte yandan Prof. Dr. Özdemir Nutku, gezici tiyatroyu çok önemserdi. Bu yüzden sahnemizin adını da Prof. Dr. Özdemir Nutku Sahnesi koyduk" diye konuştu.

"Her zaman ücretsiz olacak"

Vatandaşların ilgisinin de çok olumlu olduğunu dile getiren Sıcakkan, "Gaziemir'deki ilk oyunumuzu 400 kişi izledi. Biz elbette İzmir'in ilçelerinde de oyun sahneliyoruz ve sahnelemeye devam edeceğiz ancak asıl hedefimiz köyler. Tiyatronun gidemediği yerlere gitmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamında Menemen Doğaköy'e giderek oyun sahneledik. Bundan sonra da sponsorlar eşliğinde İzmir'in, Ege'nin, sonra da Türkiye'nin gidilemeyen her yerine Karavan Tiyatro ile gitmek istiyoruz. Karavan Tiyatro her zaman ücretsiz olacak. Sponsorlarımızın ve destek olan izleyicilerimizin adları da karavana astığımız pirinç tabelada yazılı kalacak" sözlerine yer verdi.

Gülmeyen Kral

Karavan Tiyatro'ya Gülmeyen Kral oyunu ile başladıklarını belirten Sıcakkan, "Çünkü pandemide gülmeyi unuttuk. Gülmeyen Kral'da, asla gülmeyen bir kral var ve kimse onu güldüremiyor. Oyunda kralı sadece çocuklar güldürebiliyor. Çocuklar gülmeyi çok iyi biliyor ve gülmeyi asla kaybetmemeleri gerekiyor. Onlar bizim umudumuz. Biz de bu oyunla çocuklarla birlikte herkes gülsün istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya
Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya
Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya
Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya
Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya
Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya
Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya
Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya
Hamburger karavanından Karavan Tiyatro'ya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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