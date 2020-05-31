Hamamda yangın paniği
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Hamamda yangın paniği

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ilçe hamamında yangın çıktı.

Hamamda yangın paniği
31.05.2020 00:31 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:34

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ilçe hamamında yangın çıktı.

İşletmeci Mehmet Gönültaş'ın yaktığı kazanın birden alev almasından dolayı yangın çıktığı iddia edildi. Olayı ihbar alan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait iki İtfaiye olay yerine kısa sürede intikal etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Olayda yaralı olmaması ve can kaybı olmaması teselli oldu. Hamamda yangından dolayı maddi hasar oluştuğu belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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