Haluk Levent, İşten Çıkarılan Market Zinciri İşçileriyle Buluştu

SAMSUN'da çalıştıkları market zincirinin başka firmaya devredilmesiyle işten çıkarılıp, iş akitlerine son verilen, tazminat haklarını da almadıkları iddiasıyla protesto eylemleri yaparak haklarını arayan çalışanlara destek veren şarkıcı Haluk Levent, gelirini bağışlayacağı konser öncesi işçilerle bir araya geldi.

Türkiye genelinde faaliyette olan market zincirinin Samsun'daki kapanan şubelerinde çalışan yaklaşık 500 kişi, kıdem tazminatlarını ve iş çıkış belgelerini alamadıklarını öne sürerek, tepki için eylemlere başladı. Başka bir firmaya devredilmesiyle 28 şubesinden 14'ünü kapatan bir market zincirinde, iş akitlerine son verilen ve eylerimi sürdürüp haklarını arayan işçilere, şarkıcı Haluk Levent destek oldu. Levent, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 28 Kasım 2018 tarihinde İstanbul/Moda Kayıkhane'de gerçekleştireceği konserinin gelirlerini Samsun'da işten çıkarılan işçilere dağıtılacağını duyurdu.

Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı payşamda, "Az önce yetkililerle görüştüm. 28 Kasım 2018 tarihinde Moda Kayıkhane konser geliri tümden Samsun'daki marketin işçilerine dağıtılacak. Sorunları çözer mi? Çözmez. Amaç onların mücadelesinin yanında olduğumuzu göstermek. Bu işin sağı-solu yok işçi ülkenin temel direğidir" dedi.

KONSER ÖNCESİ BULUŞTULAR

Haluk Levent, konser öncesi kendisini dinlemeye davet ettiği işçilerle İstanbul'da bir araya geldi. İşçi grubu, çay içip sohbet etikleri Levent'e destekleri ve ilgisinden dolayı teşekkür etti. Buluşmada Haluk Levent, işçilerden hukuk mücadeleleri hakkında bilgi de aldı. Haluk Levent, buluşmanın anısına cep telefonuyla selfie yapıp, çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Binlerce takipçi, buluşmaya ait paylaşımı da beğendi.

- Samsun