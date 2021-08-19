Halkbank, sel felaketi yaşayan Bozkurt'a gönderdiği araçlarla yardım ediyor
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Halkbank, sel felaketi yaşayan Bozkurt'a gönderdiği araçlarla yardım ediyor

Halkbank, sel felaketi yaşayan Bozkurt'a gönderdiği araçlarla yardım ediyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Halkbank, sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderdiği tır ve otobüsle yaralarının sarılmasına yardımcı oluyor.

Halkbank, sel felaketi yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderdiği tır ve otobüsle yaralarının sarılmasına yardımcı oluyor.

Halkbankın araçlarında zor durumdaki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli gıda ürünleri, hijyen malzemeleri, bot, eldiven, şemsiye, yelek, yağmurluk, battaniye, fener, pil, powerbank gibi malzemeler yer alıyor.

Araçlar, bulundukları bölgelerde kablosuz Wi-Fi hizmeti sunarak iletişimin kesintisiz sağlanabilmesine destek veriyor. Yardım malzemeleri arasında çocuklar için bez, süt, mama ve bebe bisküvisi de bulunuyor.

Halkbank Kastamonu yetkilisi Murtaza Önal, AA muhabirine, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın talimatıyla sel felaketinin yaşandığı ilk günün gecesinde bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Temel ilk yardım ve kurtarma malzemelerini 12 Ağustos'ta saat 02.30'da Bozkurt ilçesine ulaştırdıklarını anlatan Önal, "Kızılaydan sonra ilk müdahale eden ekip olarak burada olmanın gururu içerisindeyiz. Diğer ulaşıma kapalı olan İlişe ve Özlüce bölgelerine tırlar giremediği için minibüslerle oralara yardım gönderme işlemini gerçekleştirdik. Sayın Genel Müdürümüz, her türlü desteği sahada vermemizi istedi. Konuyu Sayın Süleyman Soylu Bakanımıza ilettik. Kendileri bu konudan çok memnun oldukların belirttiler." dedi.

Afet bölgesinde hizmet veren otobüsle ilgili bilgi paylaşan Önal, şunları kaydetti:

"Afette bizzat hizmet eden kişilerin içinde beslenme ve çay ihtiyacının sağlanmış olduğu, cep telefonlarını şarj ettikleri, dinlendikleri bir araçtır. Bu araç bir kilometrelik alana internet sağlamaktadır. Banyo ve tuvaletin yanı sıra toplantı merkezi de bulunmaktadır. Afetin ilk gününden bugüne kadar buradayız. Halkbank olarak nerede ne zaman ihtiyaç olursa bankamız tam kadrosuyla ve tüm hizmetleriyle alandadır ve ülkemizin, milletimizin hizmetindedir."

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Başkanı Okan Tosun ise Halkbank'ın otobüsünün gerek içindeki tesisat, gerek dinlenme alanıyla kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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