Halk otobüsünün altında kalan bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
30.07.2020 01:53 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:58
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Omar Şehahmed (7), Güneşli Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesi'nde bisikletiyle gezerken H.A. yönetimindeki 46 H 0542 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Sürücü H.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA