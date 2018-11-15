Halfeti-Şanlıurfa Turları Devam Ediyor

Kilis Belediyesinin kadınlar için düzenlemiş olduğu Halfeti-Şanlıurfa turlarının sona ermesinden sonra erkekler içinde düzenlenen turlar devam ediyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Halfeti-Şanlıurfa turlarına 10 bin Kilisli bayanın katıldığını ifade ederek, "10 bin aşkın Kilisli bayanı Halfeti-Şanlıurfa gezilerine götürdük. Halfeti Tekne turu ile başlayıp Şanlıurfa Balıklıgöl ziyareti ile devam edip sıra gecesi ile sona eren gezilere erkeklerden de yoğun talep gelmesi üzerine 22 Ekim tarihinden itibaren turlara 35-65 Yaş arası erkek vatandaşlarımızı gidiyor. Erkek vatandaşlarımız için başlamış olup kayıtlar Gıda Bankasında yapılıyor. Yoğun ilginin olduğu turlar Kasım ayı sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu. - KİLİS