Son dakika haberleri | Hakkarili genç, TEKNOFEST'te, maket yolcu uçağını sergileyecek
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Son dakika haberleri | Hakkarili genç, TEKNOFEST'te, maket yolcu uçağını sergileyecek

Son dakika gündem haberi... Hakkarili genç, TEKNOFEST'te, maket yolcu uçağını sergileyecekHAKKARİ'li genç tasarımcı Savaş Tatlı, strafor ve atık malzemelerle yaptığı maket yolcu uçağı ve istihbarat çantasını, davet edildiği TEKNOFEST'te sergileyecek.

Son dakika haberleri | Hakkarili genç, TEKNOFEST'te, maket yolcu uçağını sergileyecek
21.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:32

Hakkarili genç, TEKNOFEST'te, maket yolcu uçağını sergileyecek

HAKKARİ'li genç tasarımcı Savaş Tatlı, strafor ve atık malzemelerle yaptığı maket yolcu uçağı ve istihbarat çantasını, davet edildiği TEKNOFEST'te sergileyecek.22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te sergileyeceği ürünleri hazırlayabilmesi için gerekli malzeme desteği sunulan Tatlı, yaklaşık 3 aylık çalışmayla istihbarat çantası ve bir yolcu uçağının maketini yaptı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca ile birlikte makamında kabul ettiği Savaş Tatlı'yı tebrik ederek, bir süre sohbet etti. Hakkarili gençlerin her konuda yetenekli olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle yolcu uçağı tasarlayan Tatlı'nın 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak olan Teknofest'e davet edildiğini söyledi.Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca da bu yıl Hakkari'den TEKNOFEST'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Vali Akbıyık'ın desteğiyle Savaş Tatlı'nın katılacağını belirterek, Tatlı'nın kendisine sağlanan malzemelerle ürettiği yeni ürünlerini sergileme şansı yakalayacağını aktardı. 

Savaş Tatlı da TEKNOFEST'e katılacağı için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı Bakan Varank ve Vali Akbıyık'a teşekkür etti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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