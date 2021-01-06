Hakkari'den Suriye'ye yardım tırı gönderildi
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Hakkari'den Suriye'ye yardım tırı gönderildi

06.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:52
Hakkari'den Suriye'ye yardım tırı gönderildi

Hakkari'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "rotamız iyilik, yükümüz insanlık" kampanyası kapsamında bir tır un Suriye'ye gönderildi.

Hakkari'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "rotamız iyilik, yükümüz insanlık" kampanyası kapsamında bir tır un Suriye'ye gönderildi.

İHH Hakkari Şubesi Başkanı Orhan Temel, tırın uğurlanmasından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki İHH şubeleri, Memur-Sen ve hayırseverlerin organizesiyle toplanan unun Suriye'ye götürüleceğini söyledi.

Her zaman mazlumun, ihtiyaç sahibi olanların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Temel, şunları kaydetti:

"10'uncu yılına giren Suriye'deki iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre, iç savaş nedeniyle 6,7 milyon Suriyeli mülteci konumuna düştü. Bunların yaklaşık 3,6 milyonuna Türkiye tek başına ev sahipliği yaptı. Suriye'de uzun yıllardır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insan yardıma muhtaç halde hayatına devam ediyor. Kışın gelmesiyle kamplarda yaşam daha zor hale gelecek. Koronavirüsün tüm dünyada arttığı bu zor günlerde, Suriye'de kış mevsimi artık daha tehlikeli. Çadırların ısınması ve çocukların kışlık kıyafetleriyle oyunlar oynaması için İHH harekete geçiyor. Milyonlarca kişiye yardım ulaştıran İHH, şimdi de 'rotamız iyilik, yükümüz insanlık' diyerek zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için yardım kampanyası başlattı. Destek veren herkese çok teşekkür ederim."

Daha sonra, un çuvallarının yüklendiği tır, Suriye'ye uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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