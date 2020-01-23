Hakkari'deki yerleşim yeri yolları ulaşıma açıldı

23.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:32

Hakkari genelinde kapanan yüzlerce köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.



Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda tüm köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açıldı. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, bir mezra dışında tüm yerleşim yollarının ulaşıma açık olduğunu ifade ederek, olası bir kar yağışına karşı ekiplerin hazır halde beklemede olduğunu aktardılar. - HAKKARİ

Kaynak: İHA