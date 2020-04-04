Hakkari'deki sosyal yardımlar evlerde teslim ediliyor HAKKARİ'de koronavirüs salgınına yönelik açıklanan ekonomi paketinde yer alan ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 liralık yardım, PTT şubelerinin önünde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle evlerde ödenmeye başlandı.

HAKKARİ'de koronavirüs salgınına yönelik açıklanan ekonomi paketinde yer alan ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 liralık yardım, PTT şubelerinin önünde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle evlerde ödenmeye başlandı.

Koronavirüs salgınına yönelik başlatılan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinde ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi kararlaştırılan sosyal yardımlar, PTT şubelerinin önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmayınca evde verilmesi kararlaştırıldı. Yardımlar, PTT görevlileri, polis memurları, mahalle bekçileri ve Jandarma ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere evlerinde teslim ediliyor.Vatandaşlardan Ramazan Akın, başlatılan uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür ettiklerini ve kuyruklarda beklemekten kurtulduklarını söyledi.

Kaynak: DHA