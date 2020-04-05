Hakkari'de kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası
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Hakkari, 3. Sayfa

Hakkari'de kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası

Hakkari'de çıkan kavgaya karışan 11 kişiye 'sosyal mesafe' cezası kesildi.

05.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:58
Hakkari'de kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası

Hakkari'de çıkan kavgaya karışan 11 kişiye 'sosyal mesafe' cezası kesildi.

Açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentteki bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafeye riayet etmemekten dolayı Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL ceza kesildiğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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